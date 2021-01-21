黃馮律師行被律師會接管　合伙人申覆核撤銷接管令 (18:30)

申請人為伍永雄，答辯人為香港律師會。律師行另一名合伙人阮國強則被列為利益關係方。

申請書指出，2019年時黃馮律師行一名前文員涉不誠實地誘導一名客人開出空頭支票，騙取該客人約610萬元，事後該客人獲律師行賠償，沒有損失，亦未有對其他客人做成影響，該文員在2019年離職。

直至去年6月，律師會委派會計員查核黃馮律師行帳目，11月時發現律師行超過2300萬元缺款，但黃馮律師行當時回覆律師會指出，缺款因會計系統有問題，及以會計文員入帳時出錯，重申欠款與前文員一事無關，並提出多個解決方案，包括更換相關系統、承諾於今年2月前另聘新會計師行完成新的會計報告等，但均被律師會拒絕，並最終遭接管。

申請人透露，黃馮律師行遭接管前共有約720宗客戶買賣樓宇交易個案尚待處理，認為司法覆核申請涉及重大公眾利益，又稱律師行的客人才是事件中的「受害者」，他們的款項亦不知何時能取回。

申請人質疑，律師會接管黃馮律師行的決定，並非按合理理據或指控作考慮，更拒絕律師行提出的解決方案，令其客人不能完成交易，故要求法庭推翻律師會介入接管的決定，以及重新考慮申請人提出的解決方案。

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