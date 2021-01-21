20歲學生認藏噴漆圖損壞建築物　准保釋候判 (18:16)

被告鄧皓朗（20歲），報稱學生，承認於2020年5月10日，在油麻地廟街239號八福匯外保管兩支紅色噴漆，意圖在無合法辯解情況下使用該物品，以損壞油麻地廟街公眾地方。他在警誡下承認打算到附近建築物的牆上噴上「SOV（Share of Voice）」，以回應當時的社會狀況。

辯方呈上被告、家人、牧師及中學班主任等7封求情信，透露被告自小有專注力不足問題，需接受言語治療，父母甚少與他溝通，亦不知他對時事的看法，父母認為對兒子關注不足和了解不深而導致事件發生，對事件感自責。辯方稱，被告敦厚善良，曾參與派發物資和社區會堂派飯工作，又稱被告打算到台灣升讀大學。

辯方續指出，被告受社會運動影響，當時「係想幫年輕人發聲」，一事衝動而犯案，對事件感後悔，打算噴上的亦非侮辱及挑釁字眼，最終沒有實際行動，案情與同類案件相比屬較輕微。