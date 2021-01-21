保安局建議訂立窺淫罪　婦團稱未涵蓋「威脅發放私密影像」有漏洞 (17:30)

保安局上周建議訂立窺淫罪、未經同意下拍攝私密處罪，以及兩項關於發放私密影像的罪行。關注婦女性暴力協會總幹事王秀容今（21日）表示，對保安局建議無涵蓋「威脅發放私密影像」感到失望，認為既缺乏一致性，亦成為一大漏洞。她舉例曾有求助女士被男友拍下祼照，男友威脅她持續提供金錢，否則將在網上發布，該女士為此拼命做兼職賺錢，並經常網上搜尋有否其祼照，終日擔驚受怕。
王秀容又發表另一求助女士錄音，女事主提到被強姦及拍下祼照，遭對方威脅要她「聽話」，否則就於網上發布她的祼照，女事主被迫與對方長期聯繫，「佢唔係揸住我啲相，佢好似揸住我條命」，又稱「佢影相後，宜家唔發布，我暫時無事，但10年後佢發布，我都要面對，呢種傷害係無止境」，女事主稱因此患上創傷後遺症，並經常失眠，一度企圖自殺。
明愛朗天計劃社工彭鳳儀表示，保安局建議的「私密窺視罪」，未有界定「合理期望能提供私隱」，當中「法定免責條款」亦未有詳細列明，而「為了性目的或令其本人或另一人不誠實地獲益」，亦未有釐清如何處置所有裝有攝錄器材的場所或其意圖；至於「發放私密影像」罪，如當事人於發相後覺得被侮辱應如何處置等，彭鳳儀認為有關法例不能籠統含糊地執行，否則受影響的人將相當廣泛。