保安局建議訂立窺淫罪　婦團稱未涵蓋「威脅發放私密影像」有漏洞 (17:30)

王秀容又發表另一求助女士錄音，女事主提到被強姦及拍下祼照，遭對方威脅要她「聽話」，否則就於網上發布她的祼照，女事主被迫與對方長期聯繫，「佢唔係揸住我啲相，佢好似揸住我條命」，又稱「佢影相後，宜家唔發布，我暫時無事，但10年後佢發布，我都要面對，呢種傷害係無止境」，女事主稱因此患上創傷後遺症，並經常失眠，一度企圖自殺。

明愛朗天計劃社工彭鳳儀表示，保安局建議的「私密窺視罪」，未有界定「合理期望能提供私隱」，當中「法定免責條款」亦未有詳細列明，而「為了性目的或令其本人或另一人不誠實地獲益」，亦未有釐清如何處置所有裝有攝錄器材的場所或其意圖；至於「發放私密影像」罪，如當事人於發相後覺得被侮辱應如何處置等，彭鳳儀認為有關法例不能籠統含糊地執行，否則受影響的人將相當廣泛。

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