潤膚霜藏近4000萬元「K仔」　警拘一男子涉嫌販毒 (17:15)

毒品調查科署理總督察黃知雯稱，警員前晚根據線報掩至葵涌梨木道一幢工廈，在工廈地下截查一名38歲蘇姓男子，並在他使用的一個單位檢獲61.9公斤懷疑氯胺酮，警員在單位內檢獲1289個紙箱，每箱有6罐潤膚霜，其中52箱共310罐潤膚霜混入氯胺酮，毒品用膠紙或保鮮紙包好，然後混入潤膚霜內，潤膚霜再以膠蓋封好。

黃知雯指出，現場檢獲容器、毒品包裝工具如電子磅及封口機，相信被捕男子在單位內，抽取已混入潤膚霜的氯胺酮，再重新包裝分拆毒品出售，她續稱，由於潤膚霜呈乳膠狀，黏性高，剛打開膠蓋時不易察覺有異樣，要洗走潤膚霜才發現毒品。被捕男子報稱運輸工人，調查相信他負責接收該批貨物，是涉案販毒集團的要員，他現正被扣查。

涉案單位面積約300呎，內有一個房間，去年底開始租用，惟被捕男子並非單位租客，檢獲的毒品並未流出市面，警方將循毒品來源及集團運作模式調查，不排除拘捕更多人。

毒品調查科警司鄒旺忠表示，本港毒品有上升趨勢，去年1月至11月，檢獲的氯胺酮數量分別較2018年及2019年同期上升4倍及兩倍。