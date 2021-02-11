情侶涉亞皆老街違限聚令　男被告稱赴通菜街便利店買飲品為「拖下女朋友手仔」 (15:00)

被告為社工伍文浩（25歲）及一名15歲少女，控罪指出，二人於2020年5月8日，在亞皆老街73至78號外參與禁止群組聚集。

首被告伍文浩辯稱，當晚相約女友11時在旺角站E2出口等，兩人會合後經西洋菜南街和亞皆老街，最後到通菜街的7-11便利店買飲品，入內逗留約2至3分鐘後，聽到店外嘈吵，見人群和防暴警察急步走到門外，其後防暴警在門外拉橙帶設封鎖區。伍文浩稱，見店外有一戴帽的伯伯神情恍惚，於是問他「伯伯，你點樣啊？」，並向防暴警員說「伯伯行緊去嗰邊」，他再用手扶伯伯，走出便利店門外後，見右邊有一批不認識的人被警員包圍。

他續指出，防暴警兩次向他查問身分，他回答「我喺普通市民，我喺社工」，並出示社工證，防暴警員將他帶到門外的右邊，其後他被票控。

控方問伍文浩送女朋友回家的巴士站位置，他稱「在彌敦道對面，但冇諗定用咩交通工具去荔景，打算買完嘢飲再算」。控方又問他，如要乘搭巴士，為何會到通菜街的7-11便利店，他表示「想拖下女朋友手仔，想買嘢飲陪佢耐啲」。控方向伍文浩指出，當晚他在亞皆老街百老匯電器外加入聚集人群，被警員追截時跑入7-11，伍文浩表示不同意。他作供完畢，案件下午續。

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