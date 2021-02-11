旅發局斥360萬推網上新春市集　么鳳聯乘Papery推全盒　公利伙西班牙糖果商推蔗汁、火麻仁味糖果 (15:45)

「迎春接福 就在香港」活動將於今年2月8日至2月26日舉行，橫跨農曆新年、情人節及元宵節。與旅發局合辦有關活動的「FEEDHK 活動策劃公司」創辦人袁振雄表示，網上新春市集將推出超過70個不同品牌的賀年送禮產品，並獨家發售「新舊聯乘賀年精品」，包括么鳳聯乘Papery的「新年大吉全盒」，內含5款么鳳的新年涼果，以及Papery的特色紙製年桔全盒。

「蛇王芬」也和瑞士籍主廚Chef Jacques Kagi合作，推出臘腸芝士牛角包DIY套裝；「合昌義記欄」也與咖啡品牌「Mugoffee」聯乘推出水果口味的咖啡掛耳包。袁振雄表示，聯乘產品均限量發售200至300份。

另外亦會推出特色盤菜優惠，「優質旅遊服務」計畫認可零售商戶尚品推出優惠，原價1876元的7罐阿福紅燒鮑魚（4隻裝）只售450元、即約25折。

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