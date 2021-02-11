伊院八旬婦呼吸機喉管脫落不治　專家認為事主感辛苦自行拔喉　質疑醫生搶救無插回喉管 (16:20)

事主袁燕芬於2019年1月29日死亡，終年80歲。解剖死者的病理學專科醫生李偉東供稱，未能判斷事主必定是因缺氧而死亡，但相信死因是瀰漫性肺泡損傷，他強調事主本身有嚴重肺損傷，存活率只有50%。

專家證人、呼吸系統科專科醫生余衛祖認為，喉管是事主自行拔出，因當時她缺乏鎮靜劑，感覺辛苦才拔出。他指出，病人自己拔掉喉管的情況常見，即使雙手被綁仍會發生，故需給病人鎮靜劑。

余衛祖續稱，主診醫生不應停用鎮靜劑以解決血壓低的問題，應使用鎮靜劑配合強心針，但他承認強心針會導致事主心律不正、心顫等問題。死因裁判官指出，事主停用鎮靜劑後數天，都沒嘗試拔喉，余衛祖同意事主情況客觀上是穩定。

余衛祖又質疑院方的搶救方法，認為應第一時間插回喉管，而非使用氣囊面罩呼吸器。惟他承認，若搶救醫生當時無信心插喉，使用呼吸器亦可接受。聆訊今午續。

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