嶺大設本港兩棲爬行類藏品庫　已收集逾500樣本 (13:45)

嶺大早前獲環境及自然保育基金資助100萬元設立藏品庫，館藏包括不同物種的標本、相片及相關資料如地理位置、採集日期及棲息地種類等。嶺大科學教研組助理教授宋亦希稱，研究團隊自2019年開始建立藏品庫，至今已收集了超過500個兩棲及爬行類動物樣本，包括全港九成二的兩棲類動物樣本，以及三成六的爬行類動物樣本。

宋亦希說，藏品庫可有助保育工作，舉例稱不少有關全球暖化對動植物影響的研究，均須比對以前及現代的樣本，原來當溫度慢慢上升，青蛙體型則愈來愈小，或會令牠們不太容易生存，而藏品庫收集的樣本可以提供數據進行保育。

帶領研究團隊的嶺大科學教研組助理教授方健恩稱，藏品庫目標收集約600個樣本，市民目前已可瀏覽藏品庫的網站，了解本港兩棲及爬行類物種的資訊，而藏品庫樣本亦歡迎本地與國際科研人員和學校借用，作研究及教學用途。研究團隊亦會與嶺大師生合作，每兩個月撰寫一篇文章，向公眾講解不同研究項目，希望更多人關注和參與保育工作。