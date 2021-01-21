調查：23%受訪者中等至嚴重抑鬱　18至44歲、女性抑鬱指數較高 (13:12)

研究顯示，65.2%受訪者的壓力來源來自政治或社會環境，其次有61.7%來自新型冠狀病毒疫情，其他壓力來源包括家庭、健康、工作等。針對疫情帶來的壓力，受訪者的主要壓力源自減少與人交往的機會，佔65.6%，其次是增加對自己及家人患病的憂慮，佔59%。

趙雨龍表示，研究未有集中研究政治或社會環境與引起壓力的關係，但他稱壓力「爆表」不是來自單一原因，故此可想像疫情和社會事件等因素容易產生無力感，因而形成壓力及影響情緒。

受訪者又表示，疫情期間做負重運動、伸展運動或帶氧運動的頻率，較疫情前減少三至五成，研究指出運動量較少的受訪者有較高抑鬱情緒。香港心理衛生會總幹事程志剛說，疫情致港人生活模式改變，較易引起焦慮不安，建議港人自行重建有秩序的新生活模式，並保持與親友聯擊、在家中保持運動等。

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