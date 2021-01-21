新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:00)

本港周三（20日）新增77宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月14至20日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
豉油街23號 四寶食堂
碧街27號 勝利超級魚丸
廣東道830號 大安茶冰廳
海灣軒海景酒店
誠興樓 新森林焗之專門店
嘉榮大廈 好彩海鮮酒家
砵蘭街35號 燒味工房
白加士街47-49號 澳洲牛奶公司
油麻地街巿公廁
上海街/窩打老道公廁
街巿街公廁
連翔道公廁
佐敦道公廁
加士居道公廁
炮台街公廁
百誠大廈 大家樂
祥發大廈地下 八記美食
○九龍城區
壹號名薈 美心MX、尚宴 21
聯成大廈 麵.睦月
紅磡市政大廈
上鄉道38號 華園美食
○觀塘區
美德工業大廈 美德茶餐廳
振萬廣場 柏熊屋
觀塘碼頭廣場
○黃大仙區
黃大仙中心北館
○深水埗區
嘉匯大廈 添好運點心專門店
○葵青區
石蔭商場 茗港酒家
荔景邨街市
新都會廣場
賢麗苑商場
葵盛西商場 龍順軒海鮮酒家
好爵中心 譚仔雲南米線
○荃灣區
富華中心 唯一麵家
○元朗區
朗屏商場 麥當勞
嘉湖新北江商場 金裝燉奶佬餐廳
洪福商場
吉祥樓 譚仔三哥米線
○屯門區
良景廣場
新都商場
○沙田區
新翠商場 新華苑酒樓
新城市廣場3期
○東區
銀河廣場
環翠邨街市大廈
柴灣市政大廈
康翠臺商場 尚品餐廳
興華廣場 大快活
寶城閣 珍寶海南雞專門店
○灣仔區
渣甸中心 Hungry Korean
○中西區
蘇杭街105號 鮨政
中信大廈 有馬日本料理
○離島區
富東商場
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月20日）
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