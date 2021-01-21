番薯苗低脂低卡路里　營養師：番薯苗助降血壓去水腫　宜少油快炒 (08:29)

番薯苗屬平價蔬菜，含有多種營養。加拿大註冊營養師黃穎琳表示，番薯苗富含5種營養素，低脂肪、低卡路里之餘，更有助去水腫及降血壓。
番薯苗含至少5種營養素
膳食纖維：每100克番薯苗含約2克膳食纖維。黃穎琳稱，纖維有助提升飽足感，控制食慾，亦有助保持腸道健康，穩定餐後血糖。每100克番薯苗只有約35卡路里，是低脂及低卡路里的蔬菜。
鉀質：每100克番薯苗含約518克鉀質。攝取充足的鉀，有助身體排走多餘的鹽分，去水腫以及降血壓。
維他命K：大部分深綠色蔬菜都含維他命K1，有助凝血、傷口癒合，以及防止大量出血，亦有助促進骨骼健康。
β-胡蘿蔔素：β-胡蘿蔔素在體內會轉化成為維他命A，有助夜間視覺正常運作，預防夜盲症。
葉綠素：葉綠素為抗氧化營養素，為血液提供製造鐵的營養，有助增加身體紅血細胞的數量，幫助抗氧化及抗發炎。
烹煮貼士：少油快炒 腎結石患者宜水烚
黃穎琳表示，番薯苗中的豐富維他命K和胡蘿蔔素，皆為脂溶性維他命，建議烹調時用少油快炒，更容易吸收當中的脂溶性維他命。腎結石患者建議可以水烚，有助減少草酸鈣（結石）的形成。黃穎琳解釋，番薯苗含有草酸，與鈣質在腸道中會結合形成草酸鈣，因此腎結石病患者應注意不要過量攝取草酸。
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