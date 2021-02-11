David Perry退任黎智英等非法集結案主控　律師會：決定是否參與個案須不受政治影響 (23:34)

英國御用大律師David Perry原獲香港律政司聘用，為民主黨創黨主席李柱銘等人被控的案件擔任主控，遭英國外相藍韜文批評「唯利是圖」，律政司今（20日）表示已委聘另一名大律師處理案件。香港律師會會長彭韻僖強調，法律執業者決定是否參與特定個案時，必須不受政治壓力影響。
彭韻僖稱，《基本法》第63條列明，律政司主管刑事檢控工作，不受干預，強調主控官必須在《基本法》下專業、獨立履行職責；要決定是否控告一名干犯刑事罪行的人，律政司須檢視證據，不論香港或海外，無人應該干預或嘗試干預香港的獨立檢控程序。
資深大律師梁家傑認為，事件可見英國朝野反應，各界都認為涉政治迫害，英國對前殖民地的政治迫害自然會有其反應。他不認為事件涉「政治凌駕法律」。對於有法律界稱，David Perry受理案件是因為大律師的「不可拒聘」原則，梁家傑認為比喻不倫，因「不可拒聘」原則的原意，在於不論被告是政治犯、汪洋大盜等人，都可以找到大律師辯護，惟本案卻是律政司主動提控，引用的法例本身亦受到質疑。
民建聯立法會議員周浩鼎對事件「強烈譴責」，稱藍韜文的言論涉威嚇、向David Perry施壓，以政治凌駕法律專業，並試圖干預、抹黑香港刑事制度。
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