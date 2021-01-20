學生雨傘阻港鐵關門、襲警罪成　判入勞教中心申保釋候上訴遭拒 (19:45)

被告賈雲龍（20歲）報稱學生，他承認於2019年9月2日在港鐵樂富站，連同他人在公眾地方作出非法妨礙港鐵列車服務的滋擾行為；另被控於同日同地襲擊警員A。

裁判官屈麗雯判刑時指出，雖然被告沒有刑事定罪紀錄，辯方求情中亦指出被告學業不俗，有獲師長讚許，惟被告的兩項控罪絕不輕微，當中襲警罪是經審訊後被定罪，不能視被告完全有悔意。

就公眾妨擾罪，屈官指出，被告犯案的日子為開學日，當時被告在繁忙時間阻礙港鐵行駛，而港鐵為香港重要的大眾運輸工具，被告的行為令到觀塘線延誤，受影響的人不只樂富站使用者，而是整條觀塘線的乘客及附近地區的居民。

屈官表示，明白被告是在表達不滿，但他人亦有自由使用交通工具，即使影響時間約為6至7分鐘，但被告是有組織及有預謀犯案，須判以阻嚇式刑罰。

至於襲警罪，屈官稱雖然被告沒有使用武器，受襲警員的傷勢亦不嚴重，但當時該警員身處現場是為了盡快恢復站內秩序，因此法庭有需要保護該警員，同時亦須判以阻嚇式刑罰。

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