東區醫院通波仔漢人工心肺機接駁不當　醫護隔半小時發現重駁　病人危殆 (19:30)

病人上周六（16日）因嚴重氣促和抽搐，被送到東區醫院急症室，當時情況危殆及需插喉，及後入住深切治療部。他周一早上6時半一度心臟停頓，醫生為其急救及掃描檢查後，安排進行緊急冠狀血管造影和經皮冠脈治療（「通波仔」手術）。

病人周一下午2時25分接受相關治療，冠狀血管造影顯示病人心臟的主冠狀動脈及三條冠狀動脈嚴重閉塞。由於其血壓非常不穩定，醫生開始手術前先為病人接駁人工心肺機，以支持其心臟功能。病人當日下午3時53分開始使用人工心肺機，惟血壓未有因而回升，醫護人員再為病人進行冠狀血管造影，發現冠狀動脈血流緩慢，立即放入冠狀動脈支架。

手術期間，下午4時08分至18分醫護無法偵測到病人血壓，醫生立即為其進行心肺復蘇。醫護人員於下午4時24分，發現人工心肺機與病人靜脈和動脈的接駁不當，立即重新正確接駁，隔後完成手術，病人血壓回復正常。病人在手術後被送回深切治療部接受治療，現時情況危殆。