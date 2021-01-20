「一地兩檢」覆核上訴審結押後裁決　政府稱釋法後市民不可提司法覆核 (19:15)

3名上訴人為郭卓堅、呂智恆和梁國雄。梁頌恆原本是上訴人之一，法官昨（19日）提及他已經離港，問資深大律師潘熙是否仍代表他。潘熙今午表示，梁頌恆要求撤回上訴，法官批准申請。

代表政府的資深大律師余若海表示，全國人大常委會擁有基本法的最終解釋權，所以人大常委會2017年底批准一地兩檢的安排，本港法庭必須給予比重，又稱上訴方認為特區政府可以無視中國憲法，反映對《基本法》及「一國兩制」的框架相當無知。首席法官潘兆初問及人大釋法後，市民是否不可入稟司法覆核挑戰，余若海表示同意。

代表呂智恆的資深大律師李柱銘回應稱，一地兩檢條例不只與基本法第18條及第19條相牴觸，更是挑戰整套基本法，令基本法猶如「消失」在內地口岸區內，同時將中國憲法套用在香港。李柱銘提及，在「一國兩制」下，中港關係一直是「河水不犯井水」，希望法庭只按照基本法考慮本案，又引述司法誓言（judicial oath）指出，法官要為香港特別行政區服務，而非中華人民共和國。

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