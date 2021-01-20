強制檢測｜深水埗居民區議員批強檢資訊混亂 (18:45)

深水埗被劃出新型冠狀病毒強制檢測指定區域，大廈有一宗確診即要全幢強制檢測，區域內其他居民可自願檢測。區議員及居民均批評檢測資訊混亂，有居民不知道除居民外，在強檢大廈逗留逾兩小時亦要強制檢測；另有人的住所與確診大廈共用出口，下樓時才發覺要強制檢測。
民協區議員何啟明說，不少街坊誤以為在指定區域的大廈都要強制檢測，很多人到檢測站才得知，僅有確診個案的大廈要強檢。他批評民政事務總署起初只在強檢大廈貼公告，稱全區有700幢大廈，令其他居民不知所措。
居住在指定區域的余女士，今日（20日）下午一家四口前往北河街體育館做檢測。余女士表示，有朋友住在強制檢測大廈，她與兩名子女曾到訪其單位。在記者提醒下，她才得知在強檢大廈逗留逾兩小時也要強制檢測。余女士認為檢測資訊混亂，慶幸自己因擔心染病而自願檢測，才能符合強制檢測公告的要求。
黃金電腦商場的電話配件商店職員胡先生表示，政府昨晚（19日）公布將深水埗劃入指定區域，商場人流隨即下跌三分之二。他稱明白區內有多宗個案，很多街坊會到該商場行街，自己亦會做檢測求安心。
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