海關拘2人檢1450萬毒品　部分藏於奶粉空運到港 (18:08)

海關毒品調查科高級調查主任郭俊雅表示，上周六關員根據風險評估及情報分析，在機場超級一號貨站抽查49箱報稱由荷蘭空運到港、共重430公斤的奶粉，關員發現收藏在最深入位置的4箱貨物，其X光影像呈現不同顏色及形狀，關員打開貨物檢查，發現奶粉包裝封口有打開再封痕迹，經檢查懷疑內藏19.2公斤氯胺酮。

海關毒品調查科接手調查，昨午（19日）發現一名30歲男子到粉嶺提取該批貨物，男子在場拆貨，取去其中4箱貨物，並召喚客貨車服務到美孚，男子將其中兩箱貨物交給另一名24歲男子，海關即場拘捕兩人。經調查後，海關搜查接貨男子在長沙灣租用的迷你倉，檢獲1.8公斤冰毒及0.7公斤可卡因。

30歲被捕男子報稱從事物流倉務，24歲男子則報稱無業，海關不排除更多人被捕。郭俊雅續說，不法分子透過數層不相關的運輸帶販運毒品以逃避追捕，相信販毒團伙清楚本地物流業界運作；毒品相信是供應本地市場。他續稱，團伙租用迷你倉儲存毒品，使毒品交收及取貨方法千變萬化，增加執法人員追查的困難。