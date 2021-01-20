聽障男認藏催淚彈彈殼判感化　官：彈殼已不能使用遑論傷害人 (17:50)

被告馬嘉俊（23歲）承認於2019年11月15日凌晨，在港鐵車公廟站一帶看見警車後逃跑，於大圍車公廟路和翠田街附近被警方截停，警員在他的袋內搜出5枚催淚彈彈殼和一罐噴漆。

法庭早前為被告索取社會服務令和感化令報告。溫官判刑時指出，被告的背景相當特殊，令他要花較多時間理解法庭程序和罪行後果，但相信他已清楚明白案件的嚴重性。溫官又稱，雖然罪行嚴重，但有關彈殼已經使用，與同類案件有區別，接納被告是出於好奇而犯案，沒動機使用該彈殼，「彈殼已經唔能夠使用，更遑論去傷害人」。

溫官又認為，感化令報告對被告有正面幫助，亦能顧及更生，考慮本案沒涉及暴力、沒人受傷，亦沒有群眾活動，與其他性質較嚴重的案件不能相提並論，故判處被告感化令12個月，並須按感化官指示工作和居住、以及參與合適的職業訓練等。

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