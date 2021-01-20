新冠肺炎｜今增77宗確診全屬本地感染　41患者住油尖旺區 (23:30)

【23:30更新】截至今日（20日）凌晨零時，本港新增77宗新型冠狀病毒確診個案，全屬本地感染，當中37宗為源頭不明；40宗與早前個案相關。今日個案中，有41名患者居於油尖旺區，當中20人居於強制檢測區域內，無個案在核心區內。患者中有24人為少數族裔，包括18名尼泊爾裔及6名印度裔。今日暫有60多宗初步陽性個案，其中約20宗在臨時檢測中心驗出，當中約10宗來自油麻地區。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，衛生防護中心前日於柴灣峰華邨曉峰樓兩個爆疫的13室單位採集11個樣本，結果3個樣本對新冠病毒呈陽性，包括其中一個住戶的抽氣扇、地台的去水位以及廁所排糞渠的表面，有關陽性樣本的病毒數值（CT Value）較高，代表病毒量低。另外，與早前確診相關的個案中，一宗為將軍澳-藍田隧道地盤相關個案。
有4幢大廈出現兩宗無關聯個案須強制檢測：
．牛頭角上邨常康樓
．佐敦文蔚街文耀樓
．砵蘭街33C號/窩打老道5至7號兄弟大樓
．康怡花園N1座
深水埗強制檢測區域增一幢大廈出現確診個案須強制檢測：
．汝州街223號/北河街92至94號
佐敦、油麻地強制檢測區域增3幢大廈出現確診個案須強制檢測：
．廣東道571至573號
．廣東道509至511號
．寧波街27至31號
佐敦、油麻地強制檢測區域增4幢大廈有污水樣本檢測持續呈陽性須強制檢測：
．上海街125至127號福成樓
．上海街131至133號
．上海街137至139號海豐大廈
．新填地街10至14號新利大廈
任何在1月7日至20日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人，須於1月23日或之前接受檢測。若在1月18日至1月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
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