新冠肺炎｜今增77宗確診全屬本地感染　41患者住油尖旺區 (23:30)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，衛生防護中心前日於柴灣峰華邨曉峰樓兩個爆疫的13室單位採集11個樣本，結果3個樣本對新冠病毒呈陽性，包括其中一個住戶的抽氣扇、地台的去水位以及廁所排糞渠的表面，有關陽性樣本的病毒數值（CT Value）較高，代表病毒量低。另外，與早前確診相關的個案中，一宗為將軍澳-藍田隧道地盤相關個案。

有4幢大廈出現兩宗無關聯個案須強制檢測：

．牛頭角上邨常康樓

．佐敦文蔚街文耀樓

．砵蘭街33C號/窩打老道5至7號兄弟大樓

．康怡花園N1座

深水埗強制檢測區域增一幢大廈出現確診個案須強制檢測：

．汝州街223號/北河街92至94號

佐敦、油麻地強制檢測區域增3幢大廈出現確診個案須強制檢測：

．廣東道571至573號

．廣東道509至511號

．寧波街27至31號

佐敦、油麻地強制檢測區域增4幢大廈有污水樣本檢測持續呈陽性須強制檢測：

．上海街125至127號福成樓

．上海街131至133號

．上海街137至139號海豐大廈

．新填地街10至14號新利大廈

任何在1月7日至20日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人，須於1月23日或之前接受檢測。若在1月18日至1月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測公告大廈名單

新冠肺炎 相關報道：

北區醫院隔離病房一護士初步確診

深水埗楓樹街臨時檢測站驗出一初步陽性個案

佐敦核心區尼泊爾裔居民：政府派人上門通知檢測

深水埗居民區議員批強檢資訊混亂

許樹昌：復辦年宵抗疫角度看「有少少衝突」 減少攤檔屬折衷方案

瑪嘉烈醫院88歲女病人不治