兩男女涉旺角悼周梓樂違限聚令　督察稱「認唔到」被告 (16:20)

兩被告為伍文浩及一名15歲女子，控罪指稱，二人於2020年5月8日，在亞皆老街73至78號外參與禁止群組聚集。

當日穿軍裝、擔任東九龍第二梯隊第三小隊指揮官的督察陳嘉豪供稱，當晚11時許約有100人在旺角惠豐中心外聚集叫囂，於是用擴音器向人群發警告，稱他們違反8人限聚令，部分人轉到亞皆老街百老匯外聚集，有約150人於該處聚集叫囂，他先後向人群發出數次警告，發現無效後進行拘捕行動。

根據控方於庭上播放的片段可見，人群當時大叫「黑警死全家」等口號。辯方盤問陳嘉豪，問他有否見到兩名被告，他稱「認唔到」。

同隊警員高龍柱供稱，當日追截在百老匯電器外的人群至通菜街外的7-11便利店，並包圍人群，其視線從未離開人群，確定被包圍人群就是於百老匯外聚集的人群。

裁判官梁嘉琪在開審前得悉首被告伍文浩不會出庭應訊，但辯方事前沒有通知法庭。辯方解釋根據過往案例，傳票案件被告可不到庭，並可呈上書面陳辭，證明獲被告確認為代表律師。但梁官再提醒，若被告沒有參與審訊，被告或未能即時指示律師，即使是傳票，一經定罪有機會判處監禁，故有一定嚴重性，法庭須確保被告受保障，並得悉自己的選擇，最終首被告透過律師表示，維持不出庭應訊的決定。案件下午續。

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