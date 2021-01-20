區諾軒揚聲器襲警罪成上訴被駁回　官質疑笑警「毅進仔」懷敵意 (14:30)

區諾軒被控2019年7月8日，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員關志豪及警司高振邦，違反《警隊條例》第63條。法官潘敏琦在上訴方播放案發影片時，形容區諾軒將揚聲器視為工具，「力挽狂瀾」地向警方抵抗。上訴方回應稱，不爭議區諾軒曾用揚聲器「頂住」盾牌，但相關力度不大，又稱雖然區諾軒情緒激動，但有關情況源於有人聲稱出現「人踩人」情況。潘官反駁區諾軒一直情緒激動，本案亦無證據顯示他當時得悉有關資訊。

上訴方表示，涉案警員從未在書面口供提及受驚，即使區諾軒的武力有所提升，亦未符合即時非法武力的定義。潘官指出，警員當時即時握緊長盾，以防防線崩潰。她又說，區諾軒當晚稱警員為「毅進仔」，恥笑警員學歷低，質疑他身為「尊貴嘅立法會議員咁樣講呢啲，仲要鑿打（盾牌）3下，仲唔係有敵意？」

至於另一條襲警罪，上訴方表示，高振邦要求區諾軒不要再將揚聲器面向他，區諾軒之後已放下揚聲器。潘官指出，區諾軒其後「繼續嘈」，不斷透過揚聲器要求警員停止執行職務。上訴方回應稱，「嘈」本身不屬毆打，區諾軒亦遵從高振邦的指示，不再將揚聲器置於他耳邊，認為區諾軒當日的行為沒構成毆打。