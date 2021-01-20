北區醫院隔離病房一護士初步確診新冠肺炎 (16:45)

【16:45】醫管局總行政經理庾慧玲今日（20日）在疫情記者會表示，該護士在1月18日不適，昨日（19日）到社區檢測中心採集樣本，其後初步確診。她過去3個月均在隔離病房工作，其間需接觸確診病人，最後上班日為1月14日。院方進行接觸追蹤，4名內科護士過去周末曾與該護士聚會，另有一名護士曾與她在院外共膳，5名護士均被列為密切接觸者，須隔離檢疫。該護士並非住在強制檢測的大廈。
她與早前確診的北區醫院醫生於1月5日曾協助一名確診病人（個案9049）插喉，護士有照顧該病人及有霧化程序，有穿全套保護裝備；至於兩人感染是否有流行病學關連則仍在調查中；確診醫生個案中，當局有採環境樣本檢測後全屬陰性，另在確診護士個案中，當局亦會為相關員工檢測；深切治療部及內科病房合共180名員工的檢測全屬陰性。
庾慧玲表示，醫生有一日在內科病房工作，與護士非同病房，故當時護士沒有進行檢測。
【15:50更新】消息稱，北區醫院隔離病房一名女護士初步確診新型冠狀病毒，她1月14日最後一日上班。據了解，她與早前確診的北區醫院醫生曾在病房有短暫接觸，當時二人均有戴口罩。
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