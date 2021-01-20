警破近年最大宗跨國洗黑錢案涉63億　7銀行客戶經理被捕 (13:15)

5男2女被捕人年齡介乎30至37歲。警方商業罪案調查科根據2017年一宗英國電郵騙案展開追查，發現有受害公司的款項經英國銀行轉至本地公司銀行戶口。人員經調查後，相信該戶口持有人受僱於跨國犯罪集團，來港開設多個銀行戶口以處理犯罪得益，他於2017年涉洗黑錢被捕，2018年被定罪。

警方續查發現，在2017至2018年間，有16名內地及比利時人受僱於犯罪集團來港，在本地主腦安排下，到相熟銀行開設14個公司戶口，該主腦亦偽造公司銷售合同及虛報營利，並串謀7名本地銀行職員以逃避審查，成功利用虛假文書設戶。警方指出，該14個戶口在2017至2020年間，合共處理63億元款項，其中一個戶口更於一年內處理高達33億元，款項分別來自意大利、越南、德國等地。

警方經深入調查，鎖定涉案人身分，昨日（19日）清晨於涉案7名現職或前銀行客戶經理的住所及公司附近展開拘捕行動，並搜查其住所、工作場所及5間秘書公司，於其中一個被捕人的公屋單位內檢獲780萬元現金，另檢獲大量公司文件、銀行紀錄、電話等。警方相信，行動成功瓦解一個跨國犯罪集團。

警方指出，被捕的現職或前銀行客戶經理，日常工作是為客人開設銀行戶口，相信他們利用對審查程序的認知，指導修改偽造文件，或在開戶程序上提供協助，每開設一個戶口便可獲數千元報酬。警方續稱，正就財富調查方向展開偵查，不排除更多人被捕。