深水埗楓樹街臨時檢測站驗出數宗初步陽性　承辦商形容情況「誇張」 (14:40)

【14:40更新】繼油麻地後，政府於深水埗劃出指定區域，目前有6幢大廈須接受新型冠狀病毒強制檢測。楓樹街遊樂場今早（20日）10時起啟用臨時檢測站，未開門已有數十人排隊。場地檢測承辦商說，以快速抗原測試找到數宗初步陽性。
場地檢測承辦商、相達生物科技董事長招彥燾表示，該場地提供快速抗原測試，20分鐘可知初步結果，準確度達九成；截至今早11時許已有一宗初步陽性，須待覆檢後再通知衛生署跟進。他其後透露，早上的一宗抗原測試初步陽性個案，經快速核酸測試覆核亦是初步陽性，已將個案轉交衛生署跟進及聯絡。另外，他說今早另有數宗抗原測試初步陽性個案，情況「比較誇張」，以往一個月才有幾宗初步陽性。
他表示，整區有2萬人，其公司每日可處理4000至5000宗化驗。
住在指定區域的深水埗居民崔先生表示，雖居住大廈沒有確診個案，但得知社區多個案亦十分擔心，希望做檢測求安心。他說，區內公園不時有南亞裔人聚集，三五成群除口罩聊天，防疫意識較低，擔心有爆疫風險。他認為，政府今次公布比較急，家人要上班未能前來檢測，希望政府及早公布讓市民安排時間。
深水埗居民黃女士說，政府今次通知較急，她是自由工作者，本來已排定日程，但要臨時調動時間，帶同住護老院的母親前來檢測。她認為區內北河街街市多人聚集，她平日會前往買餸，會減少逗留時間。
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