年宵花市｜許樹昌：復辦年宵抗疫角度看「有少少衝突」　減少攤檔屬折衷方案 (12:31)

政府1月8日宣布取消農曆新年年宵市場，事隔11日至昨日（19日）宣布復辦年宵。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20日）在港台節目承認，在抗疫角度看是「有少少衝突」，但花農準備了一年，若取消年宵的確影響很大，他相信減少花市攤檔限制人流，可減低感染風險，認為現時是折衷方案，市民亦可買年花。
對於在深水埗劃出強制檢測區域，許樹昌稱是應該做，近期有不少舊樓都有新型冠狀病毒確診個案，有需要盡快找到帶病毒的人，現時是先處理深水埗區，不等於不做其他區域。
至於要否在小區實施禁足令，許樹昌說曾與政府討論過，但認為如果強迫居民留在空氣不流通，或衛生情況欠佳的居所，亦會增加感染風險。他說，確診個案在中至高雙位數徘徊，相信很難在短時間回落至低水平，呼籲市民在農曆年應避免聚會，減少去人群聚集地點及戴好口罩。
中國科興生物技術公司公布，巴西最新臨牀測試結果顯示，新型冠狀病毒疫苗有效率接近七成。許樹昌指出，過往不會「唧牙膏」般公布臨牀數據，而且現時是經傳媒報道，信息會較混亂，但他不欲猜測，需待科興公布完整數據。他又說，不敢講是否2月就有科興疫苗，如果科興交齊資料，專家會開會討論。
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