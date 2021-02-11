年宵花市｜許樹昌：復辦年宵抗疫角度看「有少少衝突」　減少攤檔屬折衷方案 (12:31)

對於在深水埗劃出強制檢測區域，許樹昌稱是應該做，近期有不少舊樓都有新型冠狀病毒確診個案，有需要盡快找到帶病毒的人，現時是先處理深水埗區，不等於不做其他區域。

至於要否在小區實施禁足令，許樹昌說曾與政府討論過，但認為如果強迫居民留在空氣不流通，或衛生情況欠佳的居所，亦會增加感染風險。他說，確診個案在中至高雙位數徘徊，相信很難在短時間回落至低水平，呼籲市民在農曆年應避免聚會，減少去人群聚集地點及戴好口罩。

中國科興生物技術公司公布，巴西最新臨牀測試結果顯示，新型冠狀病毒疫苗有效率接近七成。許樹昌指出，過往不會「唧牙膏」般公布臨牀數據，而且現時是經傳媒報道，信息會較混亂，但他不欲猜測，需待科興公布完整數據。他又說，不敢講是否2月就有科興疫苗，如果科興交齊資料，專家會開會討論。

年宵花市 相關報道：

15個年宵市場恢復售年花 攤檔數目減半 抽籤免費使用【附花市名單】

新冠肺炎 相關報道：

今增77宗確診全屬本地感染 41患者住油尖旺區

北區醫院隔離病房一護士初步確診

瑪嘉烈醫院88歲女病人不治

深水埗楓樹街臨時檢測站驗出一初步陽性個案