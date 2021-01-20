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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:06)

本港周二（19日）新增56宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月13至19日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1月19日報道：增56確診23宗源頭不明　上海街197號 、偉晴街偉晴閣及廟街1號住戶須強制檢測

○油尖旺區

廣東道830號 大安茶冰廳

海灣軒海景酒店

誠興樓 新森林焗之專門店

嘉榮大廈 好彩海鮮酒家

砵蘭街35號 燒味工房

白加士街47-49號 澳洲牛奶公司

油麻地街巿公廁

上海街/窩打老道公廁

街巿街公廁

連翔道公廁

佐敦道公廁

加士居道公廁

炮台街公廁

百誠大廈 大家樂

祥發大廈地下 八記美食

○九龍城區

聯成大廈 麵.睦月

紅磡市政大廈

上鄉道38號 華園美食

○觀塘區

美德工業大廈 美德茶餐廳

振萬廣場 柏熊屋

觀塘碼頭廣場

○黃大仙區

黃大仙中心北館

○深水埗區

嘉匯大廈 添好運點心專門店

○葵青區

荔景邨街市

新都會廣場

賢麗苑商場

葵盛西商場 龍順軒海鮮酒家

好爵中心 譚仔雲南米線

○荃灣區

富華中心 唯一麵家

陳記廣場

荃灣千色匯

○元朗區

朗屏商場 麥當勞

嘉湖新北江商場 金裝燉奶佬餐廳

洪福商場

吉祥樓 譚仔三哥米線

○屯門區

良景廣場

新都商場

○沙田區

新翠商場 新華苑酒樓

新城市廣場3期

○東區

環翠邨街市大廈

柴灣市政大廈

康翠臺商場 尚品餐廳

興華廣場 大快活

寶城閣 珍寶海南雞專門店

耀東商場

新都城大廈地下 大家樂

○中西區

中信大廈 有馬日本料理

美輪街2號 勝香園

置地廣場

○離島區

富東商場

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月19日）

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