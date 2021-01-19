非法集結案男警作供後離庭　記者停車場拍照遭恫嚇「邊個影相就拉邊個」 (21:33)

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陳曉馳與幾名疑似警員在散庭後到大樓的UB層停車場，幾名記者隨後到該處欲拍照，其間一男子向記者大叫「邊個影相就拉邊個」，在場記者多次表示已向「Judiciary（司法機構）」查詢，並確認區域法院地下停車場不屬法院大樓範圍，可於該處拍攝，男子質疑「邊個司法機構？邊一位？」

記者其後查詢該男子身分，男子回應「我唔需要話畀你聽我係邊位」，記者再問「邊條法例禁止人影相？」，男子隨即道「點解我唔可以遮住你個鏡頭啊？」他又要求記者出示記者證，立場新聞記者出示記者證後，該男子質疑「你係咪一個正式嘅傳媒機構呢？」

司法機構回覆本報查詢時指出，區域法院位於政府聯用辦公大樓。除了區域法院外，還有多個政府部門在大樓內運作，大樓停車場不屬於法院的管理範圍。

警方回覆查詢稱，西九龍總區衝鋒隊人員在區域法院出席審訊後，在灣仔政府大樓地庫停車場曾就拍攝問題與在場傳媒「發生誤會」，相關人員其後已向司法機構查證，確認該處並非法院範圍。 警方稱重視及尊重傳媒採訪自由和權利，並重視人員的操守及紀律，會提醒人員注意個人言行及提升專業敏感度。

翻查資料，去年5月有督察就反修例相關案件在區院作供後，離庭時在灣仔政府大樓停車場，亦有自稱警員卻未能出示委任證的人員喝斥「呢度唔影得相」，並恫嚇記者「邊個影相拉邊個」。司法機構當時回覆，灣仔政府大樓停車場非法院範圍，採訪拍攝不屬違法。

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