中大副校長吳樹培：少於10學生因社會事件遭懲處　其餘待法律程序後處理否認縱容 (21:00)

吳樹培稱，自2019年校園發生激烈衝突，校方已全面檢討，並於去年11月與校董會匯報，並稱絕對不同意校方縱容學生，作為教育機構，希望以教為先，惟亦會懲罰學生。

議員問通識科改革後防教師宣揚政治理念 楊潤雄：違操守會處理

另外，會議上亦討論學校課程檢討專責小組檢討報告，多名議員關注教師質素問題，質疑通識科課程改革後如何防止有教師「別有用心」宣揚政治理念。教育局長楊潤雄則回應稱，若有教師違反專業操守，局方將認真處理，最快於第一季、最遲在第二季，分享過去處理教師個案的經驗，包括可以如何改善有關工作等。

有議員亦關注教育局目前是否可提供明確指引加強國家安全教育。楊潤雄表示，仍在就國家安全內容的課程架構及指引進行相關工作，稱因為是較新的項目，須做得較仔細，希望可在第一季之內推出。

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