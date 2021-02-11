花市｜15個年宵市場恢復售年花　攤檔數目減半　抽籤免費使用【附花市名單】 (20:25)

人流控制方面，食環署長劉利群以銅鑼灣維園為例表示，場內會劃分4區，透過網上、電台發放人流資訊；現場設等候區。她稱，若早前已投得攤檔的檔主有意再抽籤擺賣，當局會安排他們於原先的年宵市場擺檔。

花市其他安排詳情：

．攤檔檔主免費使用場地

．攤檔員工於啟市前要做新冠病毒檢測，結果須呈陰性

花市場地名單：

1. 維多利亞公園

2. 達東路花園

3. 花墟公園

4. 長沙灣遊樂場

5. 觀塘遊樂場

6. 摩士公園

7. 寶康公園

8. 萬宜遊樂場

9. 東頭工業區遊樂場

10. 天后宮風水廣場

11. 石湖墟遊樂場

12. 葵青葵涌運動場

13. 沙嘴道遊樂場

14. 屯門天后廟廣場

15. 源禾遊樂場

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