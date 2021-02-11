男生認管士巴拿噴漆圖毁欄杆　官樂見有反省判240小時社服令 (18:00)

控罪指出，被告林國安（21歲）於2019年11月13日，在九龍城聯合道與金城道交界保管兩支士巴拿及一支噴漆，意圖損壞屬於香港政府的欄杆。

法庭早前為被告索取勞教中心和社會服務令等報告。辯方在庭上稱，報告評價正面，被告對未來展望很正面，還押21天對他是極大警醒，他已有深切反省。辯方呈上被告親自撰寫、浸會大學一名張姓博士和被告母親的求情信，其中被告在信中稱對事件極度後悔，承諾日後不會以該方式處理壓力，亦會與不良朋輩斷絕來往。

辯方引述張博士稱，被告品行良好，事件是基於社會氛圍、年輕人過分熱血和衝動而發生，本案只是單一事件。辯方續稱，被告「希望受之社會，回饋社會」，故希望法庭判處社會服務令。

嚴官判刑時稱，本案案情嚴重，理應判處監禁式刑罰，但認同3份報告評價正面，亦樂見被告還押期間認識自己所犯的錯誤，找到未來方向，可見他有正面反省，故判處被告社會服務令。嚴官下令他須遵守4項附加條件，包括需聽從督導主任指示工作、學習和居住，不再接觸任何危險藥物，要提供小便樣本作化驗，並接受濫用藥物和情緒管理方面的輔導。

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