文員8．31事件藏彈弓激光筆囚一年上訴駁回　官：意圖呼之欲出 (17:29)

相關報道：8．31事件首人定罪 文員藏彈弓激光筆囚一年（2020年8月15日）

鍾日祺（33歲）被控前年8月31日，在太子站月台管有彈弓、48粒螺絲帽、激光筆，以及無牌管有對講機。

至於定罪方面，上訴方稱沒證據顯示上訴人有意圖把螺絲帽及彈弓結合使用，用作傷人，李官反駁稱，以上訴人的一身黑色打扮和背包內的防護性裝備，他管有彈弓及螺絲帽以用作傷人的意圖，是「呼之欲出，毫無懸念可言」，同意原審裁判官的裁斷。

上訴方又質疑，負責檢驗涉案激光筆的專家並非醫學專家，不應就激光筆的傷人威力作供。李官反稱，評估激光筆的潛在危害，是基於激光儀器的國際標準，故其證供並無不妥。

至於刑期方面，李官稱雖然沒有證據顯示有關的武器曾被使用，但考慮到涉案武器的傷害程度，以及上訴人身處有一定人流的港鐵站等因素，認為12個月監禁不明顯過重，最終駁回定罪及刑期上訴。

其他報道：兩兄弟分別承認非禮年幼胞妹還押候判 二哥：點解大哥隊我出嚟？

其他報道：4男女控紅磡非法集結等罪 辯方質疑警記事冊簽發日為案發後一天