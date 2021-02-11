港聞

深水埗欽州街、大埔道、楓樹街及荔枝角道為界設指定區域　6大廈強制檢測【附名單】 (23:30)

【23:29更新】食物及衛生局副局長徐德義今（19日）在疫情記者會上表示，將深水埗欽州街、大埔道、楓樹街及荔枝角道為界，劃出指定區域，過去14日內有一單位出現一宗或以上確診個案，該大廈居民須強制檢測，而過去14日內曾身處該些大廈者亦須強制檢測

上 / 下一篇新聞