深水埗欽州街、大埔道、楓樹街及荔枝角道為界設指定區域　6大廈強制檢測【附名單】 (23:30)

【23:29更新】食物及衛生局副局長徐德義今（19日）在疫情記者會上表示，將深水埗欽州街、大埔道、楓樹街及荔枝角道為界，劃出指定區域，過去14日內有一單位出現一宗或以上確診個案，該大廈居民須強制檢測，而過去14日內曾身處該些大廈者亦須強制檢測。
政府晚上公布深水埗指定區域內，6座要強制檢測大廈名單：
．欽州街56號明輝大廈
．大南街355-357號
．汝州街254-256號/桂林街38C-38D號
．福華街103-107號華安大廈
．南昌街141-145號南方樓
．黃竹街10-10A號
徐德義表示，明日（20日）起會在深水埗楓樹街遊樂場設立流動採樣站，免費為當區所有居民（包括受檢或非受檢者）提供檢測服務。
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