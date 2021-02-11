新冠肺炎｜油麻地佐敦檢測小區再劃核心區　北海街、廟街、寧波街及新填地街內大廈居民須強制檢測 (16:48)

食物及衛生局副局長徐德義今（19日）在疫情記者會上表示，油麻地佐敦檢測小區截至昨日（18日）有37幢大廈須強制檢測，有逾1.34萬名居民檢測，另將於檢測小區內再劃出核心區，範圍為北海街、廟街兩旁、寧波街及新填地街兩旁，考慮該處大廈環境差或屬「三無大廈」，當區約70幢大廈不論有否確診個案，居民均須強制檢測。
對於為何不直接在油麻地佐敦的指定區域內要求所有居民強制檢測，而要再劃定一個範圍更小的「核心區」，徐德義稱檢測要「用得其所」、平衡需要，先在有風險較高的核心區進行，視乎效果再評估下一步。
徐德義表示，在油麻地佐敦檢測小區中，若該些大廈污水樣本呈陽性，即使未有確診個案，該些大廈居民亦須強制檢測。
他又稱，政府會延長官涌體育館流動採樣站，以及在廣東道介乎佐敦道及西貢街一段、即玉器街流動採樣車的服務至1月22日。
對於油麻地佐敦爆疫區域人流減少，令區內商戶生意受影響，徐德義表示「唔好意思啦」，但因受影響時間較短，故「不會有賠償的想法」。
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