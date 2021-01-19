方仲賢擬否認藏激光筆等3罪准保釋候審　稱每次步出法庭感不容易 (17:17)

方仲賢在庭外表示，每一次步出法庭都感到不容易，除不知道每次是否最後一次獲保釋外出，每一件事在2021年的香港亦變得不是必然。他說，現時香港好像沒有希望，每天都擔心會否有朋友、社運領袖或代議士被捕，但他仍深存希望，冀香港人「就算風急雨大，都要堅持自己信念」。

現為浸大2年級學生的被告方仲賢（22歲），因同時在一間娛樂製片公司兼職工作，辯方申請更改縮短他的宵禁令時間，獲區院首席法官高勁修批准。

控方表示將有兩名市民證人、5名警員、7名醫務人員及5名專家證人，即共19名證人，另會有各5段的閉路電視片段及公開影片，總時長約3小時。據了解，專家證人會就案中的激光筆作供。

方仲賢被控於前年8月6日，在深水埗鴨寮街和桂林街一帶公眾地方管有10個能發出雷射光束的裝置；以及同日於桂林街135號地下7-11便利店外，抗拒在正當執行職務的警署警長52338。他另涉作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，即於偵緝警員8702檢取其手提電話為證物作調查前，把手提電話重新設置。

劉頴匡涉煽惑非法集結 再提堂准保釋

另外，民間集會團隊去年1月19日在中環遮打花園發起「天下制裁」集會，團隊發言人劉頴匡（26歲）事後被控煽惑他人參與非法集結罪及拒絕服從警員命令罪，今日在區域法院再提堂。案件押後至3月16日再訊，待控方處理本案與另一案件合併的申請，劉頴匡獲准保釋外出。