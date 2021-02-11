新冠肺炎｜今增56確診23宗源頭不明　上海街197號 、偉晴街偉晴閣及廟街1號住戶須強制檢測 (16:40)

截至今日（19日）凌晨零時，本港新增56宗新型冠狀病毒確診個案。55宗屬本地感染，當中23宗為源頭不明；32宗與早前個案相關；餘下一宗為來自印尼的輸入個案。另今日有超過60宗初步陽性個案，當中約30宗於油麻地的臨時檢測中心或流動採樣站發現。
55宗本地個案中，有31宗個案患者居於油尖旺區，當中10宗為源頭不明。而15名患者則居於佐敦、油麻地的強制檢測區域內。今日的確診患者中，有17人為尼泊爾裔、3人為孟加拉裔、2人為印度裔。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君今在疫情記者會表示，柴灣峰華邨曉峰樓昨（18日）撤走24人入檢疫中心；今日多一宗非13室個案，另有一宗13室初步陽性個案，在12樓樓上，專家認為可能有向上傳播，故今日會將餘下的13室居民撤走。相關報道：峰華邨曉峰樓1213室以下13號單位需撤離 袁國勇：出現新冠病毒垂直向下傳播
其他群組個案：
．中九龍幹線中段隧道地盤群組增一宗相關個案
張竹君又說，3個部門會增派約40名紀律部隊到啟德個案追蹤指揮中心，協助追蹤確診者的接觸者。
以下油麻地、佐敦強制檢測區域大廈因出現確診個案須列入強制檢測：
．上海街197號
．偉晴街偉晴閣
．廟街1號
另外，食物及衛生局副局長徐德義表示，鑑於近日巴西及愛爾蘭出現變種新冠病毒個案，將刊憲限制曾逗留巴西及愛爾蘭的人登機來港，將於1月23日凌晨開始生效，所有於登機當日或之前21天曾逗留巴西及愛爾蘭逾兩小時的人，將不獲准登機前往香港。
醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，今有兩宗初步確診個案：
．油麻地普通科門診收銀員：周日（17日）於門診求醫及接受檢測，昨日初步確診，同日為最後上班日，工作期間並無接觸過確診病人。染疫收銀員居於油麻地，並非強制檢測區域範圍內，醫管局暫未追蹤到其感染源頭，診所未有職員及病人被列為密切接觸者
．醫管局新界東聯網人力資源部文員：平日在沙田醫院上班，主要留在辦公室工作，最後上班日為1月15日。他昨前往職員門診求診及做檢測，同晚初步確診，未有職員及病人被列為密切接觸者
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