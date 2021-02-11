新冠肺炎｜今增56確診23宗源頭不明　上海街197號 、偉晴街偉晴閣及廟街1號住戶須強制檢測 (16:40)

55宗本地個案中，有31宗個案患者居於油尖旺區，當中10宗為源頭不明。而15名患者則居於佐敦、油麻地的強制檢測區域內。今日的確診患者中，有17人為尼泊爾裔、3人為孟加拉裔、2人為印度裔。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今在疫情記者會表示， 柴灣峰華邨 曉峰樓昨（18日）撤走24人入檢疫中心；今日多一宗非13室個案，另有一宗13室初步陽性個案，在12樓樓上，專家認為可能有向上傳播，故今日會將餘下的13室居民撤走。相關報道：峰華邨曉峰樓1213室以下13號單位需撤離 袁國勇：出現新冠病毒垂直向下傳播

其他群組個案：

．中九龍幹線中段隧道地盤群組增一宗相關個案

張竹君又說，3個部門會增派約40名紀律部隊到啟德個案追蹤指揮中心，協助追蹤確診者的接觸者。

以下油麻地、佐敦強制檢測區域大廈因出現確診個案須列入強制檢測：

．上海街197號

．偉晴街偉晴閣

．廟街1號

另外，食物及衛生局副局長徐德義表示，鑑於近日巴西及愛爾蘭出現變種新冠病毒個案，將刊憲限制曾逗留巴西及愛爾蘭的人登機來港，將於1月23日凌晨開始生效，所有於登機當日或之前21天曾逗留巴西及愛爾蘭逾兩小時的人，將不獲准登機前往香港。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，今有兩宗初步確診個案：

．油麻地普通科門診收銀員：周日（17日）於門診求醫及接受檢測，昨日初步確診，同日為最後上班日，工作期間並無接觸過確診病人。染疫收銀員居於油麻地，並非強制檢測區域範圍內，醫管局暫未追蹤到其感染源頭，診所未有職員及病人被列為密切接觸者

．醫管局新界東聯網人力資源部文員：平日在沙田醫院上班，主要留在辦公室工作，最後上班日為1月15日。他昨前往職員門診求診及做檢測，同晚初步確診，未有職員及病人被列為密切接觸者