高院裁「一地兩檢」合憲　上訴方：中港政府應確保方案合法並共同落實 (15:20)

上訴人為郭卓堅、呂智恆、梁頌恆和梁國雄，案件今以視像會議形式作遙距聆訊。代表呂智恆的資深大律師李柱銘先表示，《基本法》第18條列明「全國性法律除列於本法附件三者外，不在香港特別行政區實施」，而第19條寫到香港有獨立的司法權和終審權，因此在「一地兩檢」的安排下，高鐵西九龍站設內地口岸區，明顯有違《基本法》。

李柱銘稱，香港實施資本主義，而內地履行社會主義，兩地的制度不同，意味中國憲法對香港沒有約束力，由於「一地兩檢」有違《基本法》，「人大常委會和中央政府，都不可以將違憲的法例加諸在香港，視之為合憲」，只有本港法庭有權裁決。

上訴庭副庭長林文瀚問到，中國憲法第31條列明「國家在必要時得設立特別行政區」，所以《基本法》猶如置於中國憲法之下（under the umbrella of China constitution），是否代表內地無權管轄香港事務？李柱銘回應稱，「一地兩檢」採納「三步走」程序，中港政府應該各自確保方案合法，然後共同落實方案，其間港府應自行索取法律意見。

對於人大常委會當時批准「一地兩檢」的合作安排，李柱銘強調方案應交由本地法庭裁斷，而非由人大常委會審議，何況人大常委會僅作出決定，並非釋法。李柱銘指出，現時提請人大釋法都不算遲。聆訊午續。

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