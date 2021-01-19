4男女控紅磡非法集結等罪　辯方質疑警記事冊簽發日為案發後一天 (15:00)

高級督察陳曉馳繼續作供。辯方盤問時質疑，陳曉馳稱於記事冊上記錄案發當日和前一天，即2019年8月10和11日所發生的事，惟陳曉馳記事冊封面上的簽發日期是案發後一天，即2019年8月12日，並向他查問原因，陳曉馳表示「要查返紀錄先知」，辯方再問「要查咩紀錄？」，陳曉馳低頭翻閱記事冊，遲疑數秒後，法官陳廣池問陳曉馳「記事冊邊度拎？」，陳曉馳回答「槍房」，他又向法官確認該記事冊的首項紀錄是記於2019年8月9日，法官詢問原因，陳曉馳表示不記得。

法庭給予控辯雙方時間商討如何處理事件，休庭15分鐘後，控方在庭上表示，需時確認和查找相關紀錄。

本案4名被告依次為保安員張漢東（25歲）、音響技術員姚子浩（22歲）、15歲女童及學生唐健龍（19歲）。4人同被控一項非法集結控罪；張漢東另被控各一項管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器，姚子浩另被控一項管有攻擊性武器罪。

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