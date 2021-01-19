兩兄弟分別承認非禮年幼胞妹還押候判　二哥：點解大哥隊我出嚟？ (15:15)

兩名被告分別為事主X的親大哥及二哥，大哥承認3項非禮罪；二哥則承認兩項非禮罪。兩人原本各被控的兩項強姦罪，則交由法庭存檔。

案情指出，2015年6月某天，當時9歲的X不用上學在家，當時父母均外出，X在牀上玩手機時，大哥突然走到牀上，脫去X的短褲及內褲，側身躺到X身後，用其下體觸摸X的私處，並觸摸X的胸部。

至2018年11月某日，大哥再以同樣行為侵犯12歲的X。同年12月15日清早，二哥亦以相似行為侵犯X，當時X感到下身痛楚及不舒服。直至2019年1月，X就讀六年級，她向班主任透露遭哥哥性侵，學校於是立即報警。

大哥起初向警方否認事件，聲稱平時會「唧」X的肚腩才與她有身體接觸，第二次錄影會面時才承認侵犯。二哥起初亦否認侵犯X，但當警方播放大哥的錄影會面，當中提及他曾目睹弟弟摸X的胸部，二哥聞言後回應「點解佢隊我出嚟？」，才承認兩度侵犯過X。

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