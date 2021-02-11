新冠肺炎｜梁子超：6日前疫情已反彈　何栢良：應盡快釐清是否第五波開始 (12:45)

本港疫情反彈，昨（18日）新增107宗新型冠狀病毒確診。呼吸系統科專科醫生梁子超今（19日）在港台節目表示，6日前已出現明顯反彈，當時的本地個案7天平均數均比上一周高出五成，除了油尖旺是重災區外，其他區亦出現反彈；他認為政府需考慮收緊口罩令。
梁子超指出，周末、臨近農曆新年多人聚集，政府要檢視戶內外地方，考慮與業界商討控制人流措施，尤其是商場，亦要避免促銷活動聚集人流。他說，郊區多人聚集，有人除口罩於公園野餐、飲酒、拍照，人多混雜除罩風險大，他認為政府需考慮否收緊口罩安排，例如豁免運動、郊野公園毋須戴口罩的規定。
港大感染及傳染病中心總監何栢良則在商台節目稱，確診個案飈升，令人擔心。他認為，需盡快釐清這是否因目前的主流病毒與去年12月第四波病毒株明顯不同，以及現時究竟是屬第四波疫情V形反彈還是第五波的開始。
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