新冠肺炎｜梁子超：6日前疫情已反彈　何栢良：應盡快釐清是否第五波開始 (12:45)

梁子超指出，周末、臨近農曆新年多人聚集，政府要檢視戶內外地方，考慮與業界商討控制人流措施，尤其是商場，亦要避免促銷活動聚集人流。他說，郊區多人聚集，有人除口罩於公園野餐、飲酒、拍照，人多混雜除罩風險大，他認為政府需考慮否收緊口罩安排，例如豁免運動、郊野公園毋須戴口罩的規定。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則在商台節目稱，確診個案飈升，令人擔心。他認為，需盡快釐清這是否因目前的主流病毒與去年12月第四波病毒株明顯不同，以及現時究竟是屬第四波疫情V形反彈還是第五波的開始。

新冠肺炎 相關報道：

強制檢測｜林鄭：油麻地佐敦小區再劃核心區 每幢大廈須強檢 深水埗將設強檢小區

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

確診急反彈再破百 六成油麻地外 油麻地5確診者失聯 醫生：社區隱形傳播鏈很多