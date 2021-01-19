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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:35)

本港周一（18日）新增107宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月12至18日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1月18日增107宗確診42為源頭不明 油麻地佐敦7大廈須強制檢測

○油尖旺區

砵蘭街35號 燒味工房

祥發大廈地下 八記美食

海富商場

油麻地街巿公廁

上海街/窩打老道公廁

連翔道公廁

佐敦道公廁

加士居道公廁

炮台街公廁

○九龍城區

聯成大廈 麵．睦月

紅磡市政大廈

海濱廣場2座

上鄉道38號 華園美食

○黃大仙區

黃大仙中心北館

○深水埗區

嘉匯大廈 添好運點心專門店

○葵青區

賢麗苑商場

葵盛西商場 龍順軒海鮮酒家

好爵中心 譚仔雲南米線

○荃灣區

荃豐中心

陳記廣場

荃灣千色匯

○元朗區

嘉湖新北江商場 金裝燉奶佬餐廳

朗屏商場 麥當勞

吉祥樓 譚仔三哥米線

洪福商場

○屯門區

新都商場

○沙田區

新翠商場

新城市廣場3期

○西貢區

新都城中心3期 煌宴酒家

新都城中心2期

○東區

柴灣市政大廈

興華廣場 大快活

寶城閣 珍寶海南雞專門店

耀東商場

新都城大廈地下 大家樂

○中西區

美輪街2號 勝香園

置地廣場

信德中心 粉紅記憶

高等法院大樓

○離島區

富東商場

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月18日）

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