新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:35)

本港周一（18日）新增107宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月12至18日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1月18日增107宗確診42為源頭不明 油麻地佐敦7大廈須強制檢測
○油尖旺區
砵蘭街35號 燒味工房
祥發大廈地下 八記美食
海富商場
油麻地街巿公廁
上海街/窩打老道公廁
連翔道公廁
佐敦道公廁
加士居道公廁
炮台街公廁
○九龍城區
聯成大廈 麵．睦月
紅磡市政大廈
海濱廣場2座
上鄉道38號 華園美食
○黃大仙區
黃大仙中心北館
○深水埗區
嘉匯大廈 添好運點心專門店
○葵青區
賢麗苑商場
葵盛西商場 龍順軒海鮮酒家
好爵中心 譚仔雲南米線
○荃灣區
荃豐中心
陳記廣場
荃灣千色匯
○元朗區
嘉湖新北江商場 金裝燉奶佬餐廳
朗屏商場 麥當勞
吉祥樓 譚仔三哥米線
洪福商場
○屯門區
新都商場
○沙田區
新翠商場
新城市廣場3期
○西貢區
新都城中心3期 煌宴酒家
新都城中心2期
○東區
柴灣市政大廈
興華廣場 大快活
寶城閣 珍寶海南雞專門店
耀東商場
新都城大廈地下 大家樂
○中西區
美輪街2號 勝香園
置地廣場
信德中心 粉紅記憶
高等法院大樓
○離島區
富東商場
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月18日）
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