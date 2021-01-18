施政報告｜梁美芬網上民調：愈年輕評《施政報告》愈低分 (22:49)

梁美芬曾在個人facebook專頁張貼《施政報告》問卷調查連結，邀請市民回答網上問卷。對於年輕人對《施政報告》評分低，梁美芬建議政府推出更多措施，協助青年把握一帶一路、大灣區機遇，讓年輕人向上流動，並加強年輕人對憲法、《基本法》、法治、國家安全及國民身分認同教育，提高年輕人對國家及香港的認同感。

梁美芬並稱，調查顯示首三項最獲受訪者認同的新政策措施，包括要求公務員宣誓或簽聲明效忠特區（80.9%）、改革高中通識科（75.1%），以及港鐵車費八折優惠延長3個月（72.8%）。梁美芬稱，市民平均給予施政報告5.7分，屬合格水平。她又稱有73.6%市民認為《施政報告》應推行新型冠狀病毒全民強制檢測，反映市民最想疫情「清零」，盡快與內地恢復通關。

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