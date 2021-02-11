15歲女童涉紅磡警民衝突受審　官主動撤報道資料禁令稱「公平起見一視同仁」 (22:07)

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陳官在庭上提及，另一區院法官郭偉健於去年排期聆訊時，頒令禁止任何人報道可能導致公眾識別該女被告的資料，直至法庭另行命令。辯方隨後向陳官確認，申請頒令是基於被告的年齡。陳官最後在控辯雙方不反對下，以「公平起見，一視同仁」為由，撤銷該命令。

有執業大律師表示，一般在裁判法院少年庭審訊的案件，均不允許任何人公開可識別16歲以下被告的個人資料，惟當案件轉介至區域法院審訊，同案被告有成年人時，未成年被告一般亦不會得到在少年庭所得到的相關保護，但一般辯方都會為未成年被告申請禁令，法庭亦會批准。

該大律師強調，法官有權撤銷禁令，但若禁令是早前已頒下，審訊時亦不會影響控辯雙方，看不到有任何須撤銷禁令的特殊原因，認為是次撤銷屬少有事件，又認為法官不需因為其他案件做法而影響本案做法，要視乎每宗案件的實際需要。

4名被告分別為保安員張漢東（25歲）、音響技術員姚子浩（22歲）、現年15歲的女童及學生唐健龍（19歲）。4人同被控一項非法集結罪；張漢東另被控3罪，即管有炸藥、襲警，以及管有攻擊性武器。姚子浩另被管有攻擊性武器。

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