新冠肺炎｜近兩周本地個案661宗油麻地佔160　醫管局：廣華伊院壓力大　籲油尖旺輕症求醫勿用急症室 (21:06)

另外，醫管局表示，近日佐敦、油麻地一帶的社區檢測得出大量確診個案，油尖旺區的伊利沙伯醫院和廣華醫院面對重大服務需求壓力。醫管局呼籲油尖旺一帶居民，如無病徵而需進行新冠病毒檢測，可前往政府安排的流動檢測車、社區檢測站進行檢測，或前往普通科門診或港鐵站領取樣本收集包，避免自行到急症室要求檢測；如出現其他輕微病徵，則可考慮前往普通科門診或私家醫生求診，避免使用急症室。

醫管局又稱，雖近期增加的確診病人大多來自油尖旺一帶，但因為該區的醫院都比較爆滿，所以病人有可能被安排至其他聯網的醫院，入院後亦可能需要再轉往其他醫院或社區隔離設施，冀市民理解及配合安排。

新冠肺炎 相關報道：

今增107宗確診42為源頭不明 油麻地佐敦7大廈須強制檢測

油麻地尼泊爾裔：冀政府公布確診單位樓層及早防範

峰華邨曉峰樓1213室以下13號單位需撤離 袁國勇：出現新冠病毒垂直向下傳

北區醫院內科醫生初步確診 曾為確診病人插喉

環保署承建商工程師確診 石鼓洲綜合廢物管理設施工地上班