新冠肺炎｜近兩周本地個案661宗油麻地佔160　醫管局：廣華伊院壓力大　籲油尖旺輕症求醫勿用急症室 (21:06)

本港今（18日）錄得107宗新型冠狀病毒確診個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，本港1月4至18日共錄得661宗本地個案，其中約160宗住油麻地，當中120宗在強制檢測區域內。661宗個案當中，逾四分之一是南亞裔，絕大部分是尼泊爾籍，亦有印度籍。
另外，醫管局表示，近日佐敦、油麻地一帶的社區檢測得出大量確診個案，油尖旺區的伊利沙伯醫院和廣華醫院面對重大服務需求壓力。醫管局呼籲油尖旺一帶居民，如無病徵而需進行新冠病毒檢測，可前往政府安排的流動檢測車、社區檢測站進行檢測，或前往普通科門診或港鐵站領取樣本收集包，避免自行到急症室要求檢測；如出現其他輕微病徵，則可考慮前往普通科門診或私家醫生求診，避免使用急症室。
醫管局又稱，雖近期增加的確診病人大多來自油尖旺一帶，但因為該區的醫院都比較爆滿，所以病人有可能被安排至其他聯網的醫院，入院後亦可能需要再轉往其他醫院或社區隔離設施，冀市民理解及配合安排。
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