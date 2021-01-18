毒品調查科警認狎6女童　稱一女童曾主動擁抱被告發錯誤信息 (19:10)

被告余俊鑫（35歲），事發時駐守毒品調查科，現被停職。他原被控12罪，早前承認其中8罪，包括2項向16歲以下兒童作猥褻行為罪、1項管有兒童色情物品罪、3項非禮罪及2項與未滿16歲兒童非法性交罪，其餘4罪交由法庭存檔。

辯方求情稱，被告主動認罪，免去6名事主出庭作供，事後有悔意，明白事件嚴重性，還押期間有深切反省，對涉案女童感到內疚，從還押起已接受約2年的心理輔導。

辯方續稱，被告涉與案發時13歲和14歲的女童B和C非法性交，但被告與B其後成為情侶，更以「老公老婆」相稱，因此並非單純與B非法性交。至於女童C，辯方稱C曾主擁抱被告，又要求被告送她回家，認為她向被告發出錯誤信息，事件並非有預謀。

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