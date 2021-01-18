運輸署更換1.2萬新咪表　支援多種電子付費方式　實時助找空置車位 (17:35)

新停車咪表有3個主要功能，包括：

．支援多種付費方式繳付泊車費，包括八達通、Visa payWave、感應式MasterCard及銀聯閃付的非接觸式信用卡、轉數快、支付寶香港、微信支付及銀聯QR；

．支援使用新開發的流動應用程式「入錶易」在現場及遙距繳付泊車費；

．配備感應器以偵測停車位是否已被佔用，提供實時資訊協助駕駛者尋找空置泊車位，以減少車輛在路上徘徊找泊位的時間及交通流量。

運輸署表示，新咪表的感應器以「毫米波雷達技術」，偵測反射訊號，以得知路旁車位是否已被佔用，不會收集任何個人資料、車輛型號或車輛登記號碼，有關的實時資訊會經「入錶易」、「香港出行易」手機版/網頁版及「資料一線通」網站（data.gov.hk）發放，有助駕駛者尋找可用的泊車位。

遙距加時用法方面，用家停泊好車輛，須先在現場以咪表付費，其後登入「入錶易」程式，連接手機及咪表，時間完結後可遙距增值一次，其後須再到現場付款及重新連接手機。

運輸署稱，去年12月已在中環耀星街、屯門文質路及西貢清水灣道安裝44台新咪表，作最後階段的實地測試，相關新咪表會於1月20日啟用。

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