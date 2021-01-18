兩女子油田交易串謀訛騙、洗黑錢　高院頒令充公1200萬元 (18:00)

判辭指出，次被告翼小紅（51歲）曾將東方明珠收購涉案油田的款項，轉帳至其他銀行戶口。兩人罪成後，律政司要求將翼小紅戶口內的900萬元、以及第三被告葉瑞娟（50歲）的300萬元充公。

法官在判辭指出，雖然翼小紅表示部分金錢是她的私人財產，與案件無關，但她將個人儲蓄和犯案所得存入相同的帳戶，法庭難以接納她的解釋。至於葉瑞娟早前表示，她已將大部分犯案報酬歸還予翼小紅，要求減低充公金額，惟法官表示這是她的選擇，她從本案獲得300萬得益已經是不爭事實，故此法官應律政司的申請，下令兩人分別在半年及3個月內交出合共1200萬元的犯罪得益，否則將判囚56個月及37個月。

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