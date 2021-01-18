涉摸學生乳頭、私處壓後背　中學男教師否認非禮3男生 (17:45)

控方開案陳辭指出，被告吳浩楠（案發時約30歲）為一所中學的英文科教師。2015年3月至4月某日下午，男生X獨自在校內一間房間做功課時，被告進入房內與X聊天，其間被告突然伸手進X的上衣內，在X的肚臍下搔癢一會，收回手後說X的體毛濃密。

2016年1月20下午，學生Y上完被告的英語提升課堂後，獨自留在課室內與被告交談，期間被告突然熄掉房內燈光，然後伸手到Y的毛衣下，撫摸Y的乳頭及大腿各約10分鐘。Y隨後借故離開，但被告再擁抱Y約10秒才讓他走。

2016年11月某日，被告與學生Z在校內一間房間內商討英文論文時，被告突然撫摸Z的大腿，並將手放在Z的右肩上及將臉湊近Z數秒。Z其後要求離開時，被告展開雙臂索取擁抱。2017年3月，Z坐在課室內上被告的英文課時，突然感到被告用腹部及私處壓向他的下背約3秒。

一個月後的某日，Z獨自在學校禮堂重默中文默書期間，被告又突然出現坐到Z身旁，隔着衣服非禮Z的右乳頭數秒。Z是次叫停被告及表明不願意，但被告卻說：「即使你不喜歡，我亦會繼續找你。」兩個月後被告向Z道歉。

被告後來被校方暫停教職一年。被告復職後，Z擔心再被非禮，故向學校管理層道出事件。聆訊明（19日）續。

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