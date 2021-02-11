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新冠肺炎｜今增107宗確診42為源頭不明　油麻地佐敦7大廈須強制檢測 (16:53)

截至今日（18日）凌晨零時，本港新增107宗新型冠狀病毒確診個案。102宗屬本地感染，當中42為源頭不明；55宗與早前個案相關；其餘5宗為輸入個案。其中5宗本地個案，衛生防護中心正在聯絡中暫時未有資料。今日約有50宗初步陽性個案。18:38報道：峰華邨曉峰樓1213室以下13號單位需撤離 袁國勇：出現新冠病毒垂直向下傳播

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日源頭不明個案中，有20宗居於油尖旺區，當中10宗患者居於強制檢測區。

張竹君稱，其中5人聯絡中、未有詳細資料，均是本地個案，主要是電話不對，但有身分證等，已找警察尋找地址。

以下油麻地、佐敦強制檢測區域大廈因出現確診個案須檢測：

．上海街184-186號

．上海街170-174號恆福大廈

．新填地街18號

．炮台街28-34號

．廟街230-236號韶興大廈

．廣東道542號

．廟街163號

相關報道：近兩周本地個案661宗油麻地佔160　醫管局：廣華伊院壓力大　籲油尖旺輕症求醫勿用急症室

另外，早前公布須強制檢測柴灣峰華邨曉峰樓今日新增兩單位確診，累計5單位共11人，部分檢疫中心送院；其中3個單位共8人是13室，擔心會否有直向傳播，專家稍後會去調查，今日會取環境樣本；另一單位與其中一個13室同層但非在相鄰，餘下一個單位看過平面圖發現亦不相連（相關報道：峰華邨曉峰樓1213室以下13號單位需撤離　袁國勇：出現新冠病毒垂直向下傳播

55宗相關個案：

．1宗為中九龍幹線中段隧道地盤群組的密切接觸者

．1宗為將軍澳藍田隧道地盤群組的密切接觸者

．其餘53宗主要是家庭群組或工作地點小型爆發，家庭群組當中有一個家庭一次過有8宗

新冠肺炎 確診個案：

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