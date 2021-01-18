「學生動源」4人去年涉國安法被捕　其中3人今獲警主動交還護照 (22:15)

警方晚上回覆查詢稱，去年7月29日拘捕涉違反《港區國安法》的3男1女，經調查及諮詢法律意見後，已暫控其中一名被捕人，其餘3名人已獲無條件釋放。

何諾恆表示，數天前接獲警方來電，要求他今日到其報到的警署辦理手續，但沒有透露詳情，僅稱並非落案起訴。他今午到田心警署，負責的警員主動交還其護照及保釋金，稱會暫時釋放他，惟稱由於案件仍在調查，其手機、電腦等財物仍未可交還。

據何諾恆了解，警方去年7月向法庭申請扣留4人護照半年，限期將至前警方沒有向法庭申請續期。何忻諾及陳渭賢亦於今日獲交還護照，何諾恆相信警方「冇料到」。雖然目前獲交還護照，何諾恆亦認為自己被起訴的機率甚低，但不能排除日後再被羅織其他罪名，目前短暫放下心頭大石後仍要繼續過日常生活。

何忻諾今午透過其個人facebook表示，警方今日交還其護照及保釋金，稱她獲暫時釋放，但不排除若蒐集到足夠證據會拘捕她。