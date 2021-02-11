檢疫酒店｜第二輪指定檢疫酒店名單維持36間　房間總數減至1萬【附名單】 (16:09)

新一輪指定酒店中，當中11間酒店提供2800間房，每晚房價500元或以下，佔總供應約27%；而每晚房價1000元以下佔83.5%，即約8500間房。

聶德權指出，由於較低房價的需求較大，因此提供較低價房間的指定酒店較多，有酒店申請時已有調低房價。從新一輪指定酒店名單所見，價格最貴的文華東方酒店仍有參與。

政府會為入住率不足五成的指定酒店包底，補貼額為房價七成或600元，聶德權表示，第一輪指定酒店至今平均入住率為接近六成，但暫未計算到政府需包底的金額。

第二輪指定檢疫酒店名單

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