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檢疫酒店｜第二輪指定檢疫酒店名單維持36間　房間總數減至1萬【附名單】 (16:09)

政府今日（18日）公布第二輪指定檢疫酒店名單，期效為2月20日至4月20日，酒店數目維持36間，當中4間為新增酒店，即第一輪計劃有4間酒店不參與第二輪計劃；房間總數由約1.2萬間，減少至1萬間。公務員事務局長聶德權表示，由於本港現時禁止英國及南非等地的人入境，預計外地抵港人數會下降，因此新一輪指定酒店的房間數目略減。18:38報道：峰華邨曉峰樓1213室以下13號單位需撤離 袁國勇：出現新冠病毒垂直向下傳播

新一輪指定酒店中，當中11間酒店提供2800間房，每晚房價500元或以下，佔總供應約27%；而每晚房價1000元以下佔83.5%，即約8500間房。

聶德權指出，由於較低房價的需求較大，因此提供較低價房間的指定酒店較多，有酒店申請時已有調低房價。從新一輪指定酒店名單所見，價格最貴的文華東方酒店仍有參與。

政府會為入住率不足五成的指定酒店包底，補貼額為房價七成或600元，聶德權表示，第一輪指定酒店至今平均入住率為接近六成，但暫未計算到政府需包底的金額。

第二輪指定檢疫酒店名單

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